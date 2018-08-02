В Новороссийске женщину посадили на девять лет за убийство попутчика в 2004 году

В Новороссийске женщину признали виновной в преступлении, которое она совершила 14 лет назад

По версии следствия, в октябре 2004 года жительница Апшеронского района, которой тогда было 20 лет, поехала с подругой в Анапу на попутных автомобилях. По дороге на одной из улиц Новороссийска девушки познакомились с 50-летним мужчиной, который согласился довезти их до Анапы. Они вместе заехали в магазин за алкоголем и едой, после чего отправились на курорт.

По пути они остановились в лесополосе возле станицы Раевской и стали выпивать. Мужчина предложил одной из девушек вступить с ним в половую связь. После отказа возникла ссора, во время которой попутчица ударила водителя несколько раз ножом. Позже она покинула место преступления вместе с подругой. Мужчину нашел пастух, спасти его не удалось.

В 2017 году в Новокубанском районе женщина совершила административное правонарушение. У нее взяли отпечатки пальцев. Выяснилось, что они совпадают со следами, оставленными на месте преступления осенью 2004 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина дала признательные показания. По факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности его смерть).

Суд приговорил 34-летнюю женщину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.