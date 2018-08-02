В Адыгее нашли нарушения санитарных норм в 113 детских садах

В Адыгее прокуратура провела проверку и выявила нарушение санитарных норм в 113 детских садах из 126

В прокуратуре Адыгеи сообщили, что во многих детских садах при организации питания использовали посуду из пластмассы, а также керамическую и стеклянную со сколами и трещинами. Также отсутствовало достаточное количество холодильного оборудования. Не во всех случаях соблюдали требования к составлению меню.

Допускались нарушения к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов, не везде был организован производственный контроль на этапах их приема, хранения и реализации.

По результатам лабораторных исследований установили, что в один из детских садов поставляли колбасные изделия и сливочное масло, не соответствующие требованиям технических регламентов.

Специалисты выявили нарушения требований к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения персонала. В ряде дошкольных учреждений помещения групп для воспитания детей, склады и подвалы требуют ремонта.

Массовую проверку провели после группового случая заболевания дизентерией воспитанников и персонала в одном из детских садов Майкопа.