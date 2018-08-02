В Адыгее нашли нарушения санитарных норм в 113 детских садах

Адыгея

Распечатать

В Адыгее прокуратура провела проверку и выявила нарушение санитарных норм в 113 детских садах из 126

В прокуратуре Адыгеи сообщили, что во многих детских садах при организации питания использовали посуду из пластмассы, а также керамическую и стеклянную со сколами и трещинами. Также отсутствовало достаточное количество холодильного оборудования. Не во всех случаях соблюдали требования к составлению меню.

Допускались нарушения к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов, не везде был организован производственный контроль на этапах их приема, хранения и реализации.

По результатам лабораторных исследований установили, что в один из детских садов поставляли колбасные изделия и сливочное масло, не соответствующие требованиям технических регламентов.

Специалисты выявили нарушения требований к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения персонала. В ряде дошкольных учреждений помещения групп для воспитания детей, склады и подвалы требуют ремонта.

Массовую проверку провели после группового случая заболевания дизентерией воспитанников и персонала в одном из детских садов Майкопа.

Дети Детские сады Прокуратура
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблении на 2,2 млрд рублей
Путин и президент Финляндии в Сочи покатались на яхте «Чайка»
«Армавир» проиграл «Чайке» в 1/32 финала Кубка России
На Эльбрусе умер один из пострадавших от удара молнии
Новороссийский «Черноморец» обыграл «Сочи» и вышел в 1/16 финала Кубка России
В России с 2011 года в четыре раза увеличилось число осужденных за экстремизм

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале