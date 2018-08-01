В Адыгее прогнозируют грозы с градом и штормовым ветром

Адыгея

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Синоптики прогнозируют непогоду в Адыгее, которая продержится до 3 августа

«По данным Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа а также 2-3 августа в Республике Адыгея ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и сильный ветер до 20-25 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, также экстренное предупреждение действует в Краснодарском крае.

На юго-востоке и юго-западе края, а также Черноморском побережье на участке Анапа — Магри ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В реках Адыгеи также ожидается подъем воды.

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