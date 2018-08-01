На пляже Сочи женщина умерла от инсульта

Жительница Сочи умерла на центральном пляже на глазах у отдыхающих

Инцидент произошел на пляже «Ривьера». Очевидцы сообщили в соцсетях, что утром 30 июля отдыхающие обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Они пытались спасти ее, также вызвали скорую, но смерть наступила до приезда врачей.

По предварительным данным, у женщины произошел инсульт, передает Life.