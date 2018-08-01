«Ростов-Арену» хотят вывести на окупаемость за пять лет

Подрядную организацию, которая разработает бизнес-план по выводу стадиона «Ростов-Арена» на рентабельность к 2023 году, определят в конце года

«Уже подготовили техническое задание на подготовку бизнес-плана. Ведутся процедуры по определению подрядной организации. Срок завершения — конец 2018 года», — цитирует РИА «Новости» министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна.

По его словам, сейчас стадион адаптируют к требованиям РФС и режиму наследия. Его передадут в собственность Ростовской области в 2019 году. Расходы по содержанию стадиона до 2020 года ложатся на федеральный бюджет. В 2020–2023 годах его на 95% будут финансировать из федерального бюджета, на 5% — из областного.

Как писали Юга.ру, новым домашним стадионом ФК «Ростов» стала «Ростов-Арена», годовое содержание стадиона оценивают в 300 млн рублей. Содержание стадиона сочинского стадиона «Фишт» оценивается в 500 млн рублей в год.