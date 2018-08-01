«Ростов-Арену» хотят вывести на окупаемость за пять лет

Ростовская область

Распечатать

Подрядную организацию, которая разработает бизнес-план по выводу стадиона «Ростов-Арена» на рентабельность к 2023 году, определят в конце года

«Уже подготовили техническое задание на подготовку бизнес-плана. Ведутся процедуры по определению подрядной организации. Срок завершения — конец 2018 года», — цитирует РИА «Новости» министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна.

По его словам, сейчас стадион адаптируют к требованиям РФС и режиму наследия. Его передадут в собственность Ростовской области в 2019 году. Расходы по содержанию стадиона до 2020 года ложатся на федеральный бюджет. В 2020–2023 годах его на 95% будут финансировать из федерального бюджета, на 5% — из областного.

Как писали Юга.ру, новым домашним стадионом ФК «Ростов» стала «Ростов-Арена», годовое содержание стадиона оценивают в 300 млн рублей. Содержание стадиона сочинского стадиона «Фишт» оценивается в 500 млн рублей в год.

Ростов-на-Дону Стадион «Фишт» ФК «Ростов»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Счета «Анжи» арестованы. Клубу пообещал помочь экс-глава Дагестана Абдулатипов
В Краснодаре суды массово прекращают дела участников акции «Он нам не царь»
Стали известны подробности дорожного картеля на 17 млрд рублей в Дагестане
Ткачев сменил зятя на посту главы совета директоров «Агрокомплекса»
В Адыгее прогнозируют грозы с градом и штормовым ветром
Мороженое из сирени, где живут снегири, как бросить пить пиво. «Яндекс» рассказал, что россияне спрашивают про лето

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале