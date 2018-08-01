Около 75% опрошенных жителей Грузии высказались против легализации марихуаны

Более половины жителей Грузии, участвовавших в социологическом опросе, заявили, что не согласны с решением легализовать марихуану

Исследование проводил Американский национальный демократический институт.

Против легализации марихуаны в Грузии выступили 74% опрошенных, 18% участников поддержали законопроект, 8% людей не смогли ответить.

Согласно результатам исследования, 40% опрошенных считают, что граждан, употребляющих наркотики, следует привлекать к уголовной ответственности. Еще 56% участников ответили, что наказания в таких случаях быть не должно.

В исследовании принимали участие более 2,4 тыс. человек. Опросы проводили с 23 июня по 8 июля, сообщает РИА «Новости».

Как писали Юга.ру, 30 июля в Грузии легализовали употребление марихуаны.

В декабре 2017 года Конституционный суд Грузии декриминализировал употребление марихуаны.

Ранее употребление наркотика в Грузии считалось административным правонарушением. Санкция достигала 500 лари (около 13 тыс. рублей). Распространение, продажа и хранение марихуаны в Грузии остаются незаконными. За это предусмотрен административный штраф.