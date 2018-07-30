В Грузии легализовали употребление марихуаны

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Конституционный суд Грузии 30 июля признал неконституционным наказание за употребление марихуаны без рецепта врача

Суд удовлетворил иск депутатов оппозиционной партии «Гирчи» и разрешил употребление марихуаны. В своем решении суд отметил, что запрет противоречил праву на «свободное развитие личности», говорится на сайте Конституционного суда Грузии.

Как утверждали истцы, использование марихуаны не является общественной угрозой — оно может нанести вред здоровью потребителя, который сам отвечает за результат. Суд признал, что роль отдельного потребителя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, малы угрозы при ее индивидуальном потребленим.

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Однако Конституционный суд признал обоснованной ответственность за использование марихуаны в случаях, когда факт потребления создает угрозу для третьих сторон: в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в некоторых общественных местах, например, в общественном транспорте или в присутствии несовершеннолетних.

Ранее употребление наркотика в Грузии считалось административным правонарушением. Санкция достигала 500 лари (около 13 тыс. рублей). Распространение, продажа и хранение марихуаны в Грузии остаются незаконными. За это предусмотрен административный штраф.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Конституционный суд Грузии декриминализировал употребление марихуаны.

В 2011 году Глобальная комиссия ООН по оценке борьбы с распространением наркотиков призвала легализовать марихуану и другие легкие наркотики. Позже глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов исключил возможность легализации марихуаны в стране.

В России употребление наркотических средств без рецепта врача является административным правонарушением и наказывается штрафом или арестом на срок до 15 суток.

Грузия Наркотики
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