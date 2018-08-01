В Ростовской области в ДТП пострадали трое детей и трое взрослых

Ростовская область

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Авария произошла 1 августа в Ростовской области на 19-м километре трассы Азов — Ейск

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Opel Insignia. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Женщина, которая была за рулем Opel, получила травмы. Ее доставили в больницу. Трое детей (по предварительной информации, им от трех до семи лет) получили незначительные ссадины и ушибы. В отечественной легковушке пострадали два человека. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также госпитализировали 32-летнего пассажира.

Как писали Юга.ру, 1 августа в Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли шесть человек. 

Аварии ДТП Ростов-на-Дону
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