Число погибших в ДТП в Ростовской области увеличилось до шести человек

В Ростовской области увеличилось число погибших в аварии с грузовиком

По данным полиции, погибли шесть человек и еще двое пострадали. Водитель КамАЗа ехал по трассе «Дон» и из-за технической неисправности съехал на обочину и остановился. Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter врезался в грузовик.

В районной больнице рассказали, что пострадавшие находятся в хирургическом отделении в стабильном состоянии. Проводится проверка, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, ранее было известно о двух погибших в аварии в Чертковском районе Ростовской области.