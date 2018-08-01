На Дону при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли два человека

В Чертковском районе Ростовской области произошла авария с двумя погибшими

ДТП случилось на 791-м км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом врезался в Volkswagen Transporter. Два человека погибли еще двое пострадали.

В момент столкновения КамАЗ был на обочине из-за неисправности, сообщает ТАСС.