На Дону при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли два человека

Ростовская область

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В Чертковском районе Ростовской области произошла авария с двумя погибшими

ДТП случилось на 791-м км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом врезался в Volkswagen Transporter. Два человека погибли еще двое пострадали.

В момент столкновения КамАЗ был на обочине из-за неисправности, сообщает ТАСС.

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