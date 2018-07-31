На Кубани осенью проведут 65 избирательных кампаний

В Краснодарском крае в единый день голосования, 9 сентября, пройдет 65 избирательных кампаний

По выборам в представительные органы власти проведут 19 кампаний. Депутатов выберут в Геленджике, Белореченском, Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах.

В других районах состоится 14 кампаний по дополнительным выборам депутатов. На 188 мандатов выдвинули 553 кандидата.

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В районах края выберут глав четырех городов и руководителей 42 сельских поселений.