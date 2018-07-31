На Кубани осенью проведут 65 избирательных кампаний
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодарском крае в единый день голосования, 9 сентября, пройдет 65 избирательных кампаний
По выборам в представительные органы власти проведут 19 кампаний. Депутатов выберут в Геленджике, Белореченском, Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах.
В других районах состоится 14 кампаний по дополнительным выборам депутатов. На 188 мандатов выдвинули 553 кандидата.
В районах края выберут глав четырех городов и руководителей 42 сельских поселений.
Выборы пройдут в 30 муниципалитетах Кубани. Выдвижение кандидатов завершилось 25 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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