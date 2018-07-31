В Ростовской области задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

Ростовская область

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В Ростовской области 48-летнего местного жителя подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех детей

«По версии следствия, с сентября 2015 года по июль 2018 года мужчина совершил в отношении четырех детей (2008, 2009, 2011 и 2014 года рождения) насильственный действия сексуального характера», — сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Подозреваемого задержали и арестовали. Ранее он был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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