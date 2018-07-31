На горных курортах Сочи стартует раннее бронирование отелей на зимний сезон

С 1 августа на горном курорте «Горки Город» стартует акция раннего бронирования на проживание в отелях в зимнем сезоне-2018/19

Скидки для туристов по тарифу будут достигать 30%. Номер можно забронировать в любые даты с 1 декабря по 31 марта. Предложение действует на брони, сделанные до 31 августа, сообщили в пресс-службе курорта.

В акции участвуют пятизвездочные отели «Горки Отель», «Горки Отель Сьютс», четырехзвездочный отель «Долина 960», а также «Горки Арт». Они находятся в Верхнем городе курорта, на высоте 960 м над уровнем моря.

«Наличие системы раннего бронирования, наравне с уровнем сервиса, является одним из конкурентных преимуществ любого курорта международного класса. Курорт "Горки Город" продолжает политику открытости и лояльности к туристическим компаниям, начатую в 2017 году. Компаниям предлагают прогрессивную шкалу роста агентского вознаграждения, индивидуальный подход к партнеру, мгновенное подтверждение, лояльные условия аннуляции и гибкие сроки оплаты», — рассказала заместитель гендиректора курорта «Горки Город» Анна Вацовская.

По ее словам, система бронирования для бизнес-партнеров уже показала первые результаты. Бронирование онлайн через личный кабинет выбрали около 900 туристических компаний.

«География туристов курорта достаточно стабильна. Около 50% туристов приезжают из Москвы, Московской области и Центрального федерального округа, 20% — из Сочи и Краснодарского края, остальные — из других регионов России. Количество иностранных туристов составляет 5-7%. В последний год заметен рост численности иностранных гостей, которые приезжают на информационные туры. В составе делегаций они изучают курорт и затем направляют туристические группы», — добавила Вацовская.