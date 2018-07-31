В Ростове задержали банкиров, незаконно получивших через фирмы-однодневки 1 млрд рублей

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону оперативники задержали банду из четырех человек, которые незаконно осуществляли банковскую деятельность и с помощью фирм-однодневок обналичили более 1 млрд рублей

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в составе группы было четверо мужчин. Они осуществляли финансовые операции без соответствующей лицензии. По версии следствия, мужчины создали более 50 фирм-однодневок. Члены банды договаривались с руководителями компаний, чтобы те перечисляли им деньги за якобы оказанные услуги. Но условия соглашения они не исполняли. 

После совершения сделок подставные лица обналичивали деньги в банкоматах. Свою деятельность группа вела два года, ее теневой доход составил 20 млн рублей. 

Полицейские провели 42 обыска и изъяли печати организации и всю финансовую документацию. Уголовные дела возбудили по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сейчас трое мужчин находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу.

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