На Дону пенсионер пытался застрелить сына и разрядил в него всю обойму

Ростовская область

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В Новочеркасске 60-летнего местного жителя подозревают в покушение на убийство сына

По данным следствия, 29 июля мужчина, находясь дома, несколько раз выстрелил в своего 31-летнего сына. У нападавшего закончились патроны, в этот момент потерпевший спрятался в соседней комнате.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранами лица, шеи, полости рта и открытым переломом нижней челюсти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Оружие Покушение Происшествия
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