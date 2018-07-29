В горах Кабардино-Балкарии вторые сутки ищут туриста из Санкт-Петербурга

Кабардино-Балкария

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В Черекском районе Кабардино-Балкарии 28 июля пропал турист из Санкт-Петербурга

Сообщение поступило спасателям в 10:10. Турист перестал выходить на связь после того, как попал в ущелье Дых-Суу.

Спасатели на вертолете облетели ущелье и окрестности, однако это не дало результатов. Затем они высадились на высоте 3 тыс. метров и продолжили искать туриста.

По данным на 9:40 29 июля, поиски продолжаются до сих пор. Всего задействованы девять спасателей и две машины, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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