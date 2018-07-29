В Кабардино-Балкарии грузовой поезд протаранил легковушку

В Нальчике 28 июля столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль

Информация о ДТП поступила в 8:10. Спасателям сообщили, что на неконтролируемом железнодорожном переезде Нартан — Нальчик товарный поезд наехал на автомобиль Lada Priora.

В результате пострадал водитель легковушку. Погибших нет. Железная дорога не повреждена. Задержку поездов авария не вызвала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария.