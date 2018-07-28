Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что законопроект о необходимости аккредитации визовых центров в России был отозван из Госдумы

Об этом чиновник сообщил на своей странице в фейсбуке.

Косачев заявил, что авторы инициативы «по-прежнему убеждены в правильности самой идеи» и будут добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов граждан России, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, в середине июля сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов внесли в Госдуму проект о внесении изменений в закон «О порядке выезда и въезда в РФ», предполагающий ввести обязательную аккредитацию всех компаний, которые выступают посредниками между гражданами и МИД РФ при оформлении виз.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что требованиям, предусмотренным законопроектом, не соответствует ни один действующий визовый центр России, таким образом, принятие документа приведет к закрытию центров и появлению очередей на получение визы.