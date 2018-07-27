В Кисловодске из-за непогоды пострадал один человек, более 20 тыс. жителей остались без света

Ставропольский край

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В Кисловодске из-за ливня и сильных порывов ветра 27 июля подтопило несколько зданий, повреждены ЛЭП и крыши, от упавшего дерева пострадал человек

По словам источника РИА Новости, порывы ветра достигали 18 м/с. Зафиксировано падение минимум 10 деревьев, в результате чего повреждены кровля детской школы-интерната и два автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован.

Местные жители жалуются в соцсетях на подтопление нескольких улиц; в районе рынка подтопило цокольный этаж торгового дома «Кристалл».

Нарушено энергоснабжение более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают около 20 тыс. человек.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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