В Кисловодске из-за непогоды пострадал один человек, более 20 тыс. жителей остались без света
В Кисловодске из-за ливня и сильных порывов ветра 27 июля подтопило несколько зданий, повреждены ЛЭП и крыши, от упавшего дерева пострадал человек
По словам источника РИА Новости, порывы ветра достигали 18 м/с. Зафиксировано падение минимум 10 деревьев, в результате чего повреждены кровля детской школы-интерната и два автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован.
Местные жители жалуются в соцсетях на подтопление нескольких улиц; в районе рынка подтопило цокольный этаж торгового дома «Кристалл».
Нарушено энергоснабжение более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают около 20 тыс. человек.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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