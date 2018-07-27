На начальника СИЗО Нальчика завели дело за попытку изнасилования подчиненной

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника следственного изолятора СИЗО-1 в Кабардино-Балкарии, подозреваемого в попытке изнасилования подчиненной

По данным следствия, подозреваемый, работая в 2016 году в должности замначальника СИЗО по оперативной работе, не раз пытался склонить к интимной близости одну из сотрудниц, на что получал категорический отказ. Днем 2 июня 2016 года он попытался изнасиловать женщину в административном корпусе следственного изолятора.

«Подозреваемый заметил, что потерпевшая вошла в кабинет отдела охраны, где никого больше не было. Он проследовал за ней и ударом в спину затолкнул женщину в кабинет. Повалив ее на диван, он пытался вступить с ней в половой акт, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление. Оттолкнув подозреваемого и угрожая применением табельного пистолета, она потребовала от него незамедлительно покинуть помещение», — сообщили в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии.

Женщина опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). Подозреваемого отстранили от исполнения должностных обязанностей.