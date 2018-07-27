В Сочи на федеральную трассу после ДТП разлился мазут

В Лазаревском районе Сочи, на подъезде к Дагомысу, 27 июля на двухполосном участке дороги А147 столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota

Авария произошла в 9:30. В связи с ДТП ввели реверсивное движение. Дорожным службам пришлось ликвидировать последствия разлива горюче-смазочных материалов — дизеля. Когда прибыла спецтехника для эвакуации пострадавших машин, движение полностью остановили на 40 минут, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

С 11:00 движение на участке снова запустили в реверсивном режиме. Полностью сняли ограничение в 11:25. Сейчас скопление транспорта на подъездах к месту ДТП практически ликвидировали.