В Сочи на федеральную трассу после ДТП разлился мазут

Сегодня в 9:30 МСК на подъезде к Дагомысу в Лазаревском районе Сочи на двухполосном участке А-147 Джубга — Сочи (км 163+400) произошло попутное столкновение фуры марки Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате 1 человек был ранен. ⠀ Движение на участке ДТП было ограничено введением реверсивного режима: дорожные службы ликвидировали последствия розлива ГСМ (дизель). ⠀ С прибытием спецтехники для эвакуации пострадавших транспортных средств (включая грузовой автомобиль) в 10:20 движение было полностью остановлено на 40 минут. С 11:00 движение на участке пущено в реверсивном, а затем, в 11:25 ч — в штатном режиме. ⠀ В настоящее время скопление транспорта на подъездах к месту ДТП практически ликвидировано. ©️ Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» : фото и видео от подписчиков. ◀️ЛИСТАЙТЕ▶️

