В Сочи на федеральную трассу после ДТП разлился мазут
В Лазаревском районе Сочи, на подъезде к Дагомысу, 27 июля на двухполосном участке дороги А147 столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota
Авария произошла в 9:30. В связи с ДТП ввели реверсивное движение. Дорожным службам пришлось ликвидировать последствия разлива горюче-смазочных материалов — дизеля. Когда прибыла спецтехника для эвакуации пострадавших машин, движение полностью остановили на 40 минут, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
С 11:00 движение на участке снова запустили в реверсивном режиме. Полностью сняли ограничение в 11:25. Сейчас скопление транспорта на подъездах к месту ДТП практически ликвидировали.
Сегодня в 9:30 МСК на подъезде к Дагомысу в Лазаревском районе Сочи на двухполосном участке А-147 Джубга — Сочи (км 163+400) произошло попутное столкновение фуры марки Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате 1 человек был ранен. ⠀ Движение на участке ДТП было ограничено введением реверсивного режима: дорожные службы ликвидировали последствия розлива ГСМ (дизель). ⠀ С прибытием спецтехники для эвакуации пострадавших транспортных средств (включая грузовой автомобиль) в 10:20 движение было полностью остановлено на 40 минут. С 11:00 движение на участке пущено в реверсивном, а затем, в 11:25 ч — в штатном режиме. ⠀ В настоящее время скопление транспорта на подъездах к месту ДТП практически ликвидировано. ©️ Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» ��: фото и видео от подписчиков. ◀️ЛИСТАЙТЕ▶️ ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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