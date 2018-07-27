На Кубани подросток наступил на провод во дворе и умер от удара током

В Отрадненском районе 22 июля 15-летний мальчик погиб от удара током

Подросток вместе с 41-летним сожителем своей матери во дворе частного дома пытался поймать скот и наступил босыми ногами на металлическую трубу, на которую мужчина незадолго до этого повесил и не закрепил телевизионную антенну. Конструкция находилась близко к линии электропередач. В результате подростка ударило током и он погиб на месте.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

«При необходимой внимательности и предусмотрительности мужчина должен был и мог предвидеть возможность наступления смерти человека», — говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Устанавливаются обстоятельства произошелшего, расследование продолжается.