На Кубани 28 июля прогнозируют шквалистый ливень. После него придет жара до 39 °С

Краснодарский край

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В Краснодарском крае на 28 июля объявили экстренное предупреждение по непогоде

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В Краснодаре и в некоторых районах края в первой половине дня ожидается шквалистый дождь. Затем температура воздуха повысится до 39 °С. Местами по краю 27 и 28 июля возможны ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с последующим повышением температуры воздуха.

В связи с тем, что на Кубани установилась аномальная жара и периодически проходят проливные дожди, жителям рекомендуют воздержаться от длительного пребывания на улице. Вредно находиться под прямым воздействием солнечных лучей, а также в транспорте из-за возможного теплового удара. Аномальная жара может вызвать обострение заболеваний.

При грозах граждан просят не находиться под деревьями и на открытых участках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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