Госдума освободила фестивальное кино от прокатных удостоверений. Что это значит для зрителей

Госдума 26 июля приняла в третьем чтении поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии»

Согласно документу, фильмы без прокатного удостоверения теперь можно демонстрировать только на российских и международных кинофестивалях, проходящих в России. Также введено само понятие «кинофестиваль». Под ним подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое по регламенту, утверждаемому организаторами, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов».

В законопроекте указано, что кинофестиваль должен включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов. Общая продолжительность такого мероприятия должна составлять не более десяти дней. Организаторы должны показывать фильм не позднее одного календарного года после его создания.

Проект внесло в Госдуму правительство в августе прошлого года. Федеральный закон вступит в силу после трех месяцев со дня его официального опубликования.

Таким образом, многие традиционные киномарафоны, которые регулярно проходят во многих российских городах, в том числе в Краснодаре, теперь не будут считаться фестивалями. Все фильмы, которые показывают на больших экранах, должны будут иметь прокатное удостоверение. Портал Юга.ру обратился за комментариями к пресс-службам кинотеатров города.