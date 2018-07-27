Госдума освободила фестивальное кино от прокатных удостоверений. Что это значит для зрителей
Госдума 26 июля приняла в третьем чтении поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии»
Согласно документу, фильмы без прокатного удостоверения теперь можно демонстрировать только на российских и международных кинофестивалях, проходящих в России. Также введено само понятие «кинофестиваль». Под ним подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое по регламенту, утверждаемому организаторами, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов».
В законопроекте указано, что кинофестиваль должен включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов. Общая продолжительность такого мероприятия должна составлять не более десяти дней. Организаторы должны показывать фильм не позднее одного календарного года после его создания.
Проект внесло в Госдуму правительство в августе прошлого года. Федеральный закон вступит в силу после трех месяцев со дня его официального опубликования.
Таким образом, многие традиционные киномарафоны, которые регулярно проходят во многих российских городах, в том числе в Краснодаре, теперь не будут считаться фестивалями. Все фильмы, которые показывают на больших экранах, должны будут иметь прокатное удостоверение. Портал Юга.ру обратился за комментариями к пресс-службам кинотеатров города.
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«Сеть "Монитор" демонстрирует в своих кинотеатрах фильмы только с прокатными удостоверениями. В том числе и фестивальные альманахи короткометражных фильмов. Например, в кинотеатре "МОНИТОР Болгария" — дистрибьюторы которых предоставляют прокатные удостоверения на эти альманахи. В кинотеатрах "Монитора" также проходят международные кинофестивали (например, "Новое кино Австрии"), в рамках которых на показ фильмов согласно действующему законодательству РФ не требуется прокатное удостоверение. Безусловно, принятие нового законопроекта усложнит жизнь многим существующим неконкурсным кинофестивалям и ретроспективам, которые теперь не будут подходить под введенное определение», — прокомментировал руководитель PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов.
По его словам, сеть кинотеатров «Монитор» будет по-прежнему демонстрировать сборники фестивальных фильмов с прокатными удостоверениями. Также компания будет проводить на своих площадках те кинофестивали, которые могут подтвердить свой статус соответствующими документами.
«Принятие этого закона осложнит процесс организации фестивалей и ретроспектив в кинотеатрах Объединенной сети "СИНЕМА ПАРК" и "Формула кино". Фестивали, которые мы организуем, в большинстве случаев это культурно-просветительные мероприятия, знакомящие зрителей с кинематографом разных стран или творчеством известных режиссеров и не подразумевающие конкурсную программу», — прокомментировала директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям Объединенной сети кинотеатров "СИНЕМА ПАРК" и "Формула кино" Александра Артамонова.
Она пояснила, что принятый закон существенно сузит кинорепертуар и сократит количество фильмов, которые зрители смогут увидеть в хорошем качестве на больших экранах. По ее мнению, от принятия этого закона культурно пострадают в первую очередь зрители, для которых мировой кинематограф станет менее доступен.
«На деятельность "Кубанькино" поправки к закону никак не повлияют. Все демонстрируемые в кинотеатре фильмы имеют прокатное удостоверение», — сообщил заместитель директора «Кубанькино» Алексей Семенин.
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