В Ростовской области мужчину будут судить за интимную переписку со школьницей

Ростовская область

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Жителя Аксая Ростовской области обвинили в развратных действиях в отношении 13-летней девочки, с которой он вступил в переписку на сексуальные темы

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области

По версии следствия, в 2017 году 28-летний мужчина в соцсети начал переписываться с 13-летней жительницей Астраханской области. Он неоднократно отправлял ей фотографии и сообщения на сексуальные темы. Кроме того, мужчина убедил девочку прислать ему видео своего обнаженного тела.

Родители девочки обнаружили переписку и обратились в правоохранительные органы, после чего жителя Аксая задержали.

Его обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) и заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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