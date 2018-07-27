Под Ростовом в ДТП погиб мужчина, пострадали двое детей
Ростовская область Мария Строителева
На трассе М4 «Дон» в Аксайском районе 27 июля столкнулись иномарка и большегруз с прицепом, есть жертвы
Водитель Hyundai Creta ехал по трассе в сторону Краснодара и не выдержал безопасную дистанцию. Иномарка столкнулась с грузовиком Renault Magnum, за рулем которого был 47-летний водитель.
Дети трех и шести лет получили травмы, водитель Hyundai погиб.
По факту ДТП проводится проверка, передает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
Как сррбщали Юга.ру, 26 июля на Дону на трассе иномарка насмерть сбила женщину.
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