Под Ростовом в ДТП погиб мужчина, пострадали двое детей

Ростовская область

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На трассе М4 «Дон» в Аксайском районе 27 июля столкнулись иномарка и большегруз с прицепом, есть жертвы

Водитель Hyundai Creta ехал по трассе в сторону Краснодара и не выдержал безопасную дистанцию. Иномарка столкнулась с грузовиком Renault Magnum, за рулем которого был 47-летний водитель.

Дети трех и шести лет получили травмы, водитель Hyundai погиб.

По факту ДТП проводится проверка, передает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Как сррбщали Юга.ру, 26 июля на Дону на трассе иномарка насмерть сбила женщину.

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