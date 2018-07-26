В Ростовской области на трассе иномарка насмерть сбила женщину

26 июля на 1053-м федеральной трассы М4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом

По информации УГИБДД по Ростовской области, около поселка Рассвет 36-летний водитель Nissan Teana сбил женщину, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка в обоих направлениях. Скорость движения на этом участке составляла не более 3-5 км/ч.