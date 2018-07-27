В Ростове мужчина убил пенсионерку из-за отказа одолжить денег

Ростовская область

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В Ростове задержали подозреваемого в убийстве женщины, которая отказалась одолжить ему 17 тыс. рублей

По версии следствия, 16 июля 49-летний житель Ростова попросил свою 69-летнюю знакомую занять ему 17 тыс. рублей. Получив отказ, он напал на женщину и задушил ее. Убедившись, что она мертва, мужчина похитил ее золотые украшения и скрылся с места происшествия.

В ночь с 24 на 25 июля подозреваемого задержали. Он полностью признал свою вину. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за грабеж.

Возбуждено уголовное делдо по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) и п. «в» ч. 4  ст. 162 УК РФ (Разбой). Расследование продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Ростов-на-Дону Убийство
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