В России предложили ввести лицензии для таксистов

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В России предложили допускать таксистов к работе только после того, как они получат лицензию

Обращение подготовило Общероссийское объединение пассажиров. Письмо направили в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Зампредседателя организации Илья Зотов рассказал, что сейчас такую лицензию выдают только на машину. Документ нужен для работы в классических таксопарках. Если водители работают с помощью агрегаторов, то лицензия на машину не нужна. По его словам, из-за того, что сейчас нет нормативно закрепленных требований к водителям, в такси могут работать злоумышленники.

«Сейчас таксист может арендовать машину и подключиться к одному из агрегаторов, чтобы перевозить пассажиров. Поэтому возможны случаи применения насилия или высадки пассажиров в лесу, мошенничество. Такие истории нужно прекратить», — пояснил зампред организации.

В обращении говорится, что нужно закрепить обязанность компаний такси и агрегаторов заключать трудовые договора с водителями.

По мнению общественников, необходимо прописать понятие «тариф» и определить уполномоченный орган, который будет устанавливать минимальные цены на такси в регионах. Ожидается, что такие меры позволят привлекать к ответственности компании за повышение цен.

Планируется, что предложения обсудят в рамках работы Госдумы, сообщает RT.

Такси Транспорт
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