Полиция изъяла документы в земельном комитете мэрии Сочи
Краснодарский край Елена Лободина
Силовики провели выемку документов в земельном комитете администрации Сочи
«Выемка документов проведена в земельном комитете администрации Сочи», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.
По словам источника, задержаний не проводилось.
По информации источника «Интерфакса», выемка проводилась в рамках уголовного дела о самовольном строительстве. Фигуранты дела — работник бюро техинвентаризации и сотрудник управления земельного контроля. Их подозревают в выдаче противозаконных разрешений на строительство.
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