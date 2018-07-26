Полиция изъяла документы в земельном комитете мэрии Сочи

Силовики провели выемку документов в земельном комитете администрации Сочи

«Выемка документов проведена в земельном комитете администрации Сочи», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

По словам источника, задержаний не проводилось.

По информации источника «Интерфакса», выемка проводилась в рамках уголовного дела о самовольном строительстве. Фигуранты дела — работник бюро техинвентаризации и сотрудник управления земельного контроля. Их подозревают в выдаче противозаконных разрешений на строительство.