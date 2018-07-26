Полиция изъяла документы в земельном комитете мэрии Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Силовики провели выемку документов в земельном комитете администрации Сочи

«Выемка документов проведена в земельном комитете администрации Сочи», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

По словам источника, задержаний не проводилось.

По информации источника «Интерфакса», выемка проводилась в рамках уголовного дела о самовольном строительстве. Фигуранты дела — работник бюро техинвентаризации и сотрудник управления земельного контроля. Их подозревают в выдаче противозаконных разрешений на строительство.

Коррупция Сочи Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Полиция изъяла документы в земельном комитете мэрии Сочи
Вице-губернатор усомнилась в профпригодности главврача больницы Армавира из-за отношения к больным
СК не стал возбуждать уголовное дело против бывшего мэра Краснодара Евланова
Заммэра Махачкалы заподозрили в подстрекательстве главы города ради родственника
Варламов: Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, когда дед из ружья стреляет в телевизор
«Магнит» не планирует открывать магазины в Крыму

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале