В Краснодаре пропала 12-летняя девочка с розовыми волосами

В Краснодаре объявили в розыск 12-летнюю Ксению Байбородову

К правоохранителям обратилась мать девочки. Она рассказала, что дочь несколько дней гостила у бабушки. Днем 23 июля девочка вышла из дома на улице Донской в Краснодаре, и до сих пор не вернулась. Женщина пояснила, что ее дочь также не отвечает на звонки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В связи с тем, что местонахождение девочки неизвестно, а также с ее длительным отсутствием возбудили уголовное дело.

На вид девочке около 14-15 лет. Ее рост — 161-163 см. Она среднего телосложения, славянской внешности. Имеет волосы до плеч, которые покрашены в розовый цвет, голубые глаза, на руках и ногах есть ссадины и царапины. Также у пропавшей красное лицо после загара.

Граждан, которые знают о местонахождении Байбородовой, просят сообщить по телефонам: 8 (861) 268-61-76 и 8 (918) 493-73-02.

Расследование уголовного дела продолжается.