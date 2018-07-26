В горах Кабардино-Балкарии туристу с переломом ноги помогли выбраться из ущелья

Кабардино-Балкария

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В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в горах спасли туриста, который повредил ногу

Мужчину с переломом ноги эвакуировали из ущелья Герхожан и передали врачам. Установлено, что он из Ставрополя. От дальнейшей госпитализации пострадавший отказался. Члены туристической группы на автомобиле отвезли его в Ставропольский край.

На месте происшествия работали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. К работам были привлечены десять человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария.

Курорты и туризм МЧС
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