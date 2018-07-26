Ректор ЮФУ назначена замглавы Минобрнауки РФ

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

Ректор Южного федерального университета Марина Боровская назначена на пост замминистра науки и высшего образования РФ

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Назначить Боровскую Марину Александровну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.

Марина Боровская занимала пост ректора ЮФУ шесть лет — с 2012 года. Ранее, 2007 по 2010 год, занимала должность проректора в этом же вузе. С 2010 году по 2012-й работала в аппарате Минобрнауки в должности замдиректора департамента организации бюджетного процесса, учета и отчетности.

Является членом-корреспондентом Российской академии образования, доктором экономических наук, почетным работником высшего профессионального образования РФ.

Высшее образование получила в Ростовском государственном университете (основная составляющая ЮФУ) по специальности «Политическая экономия». Преподавала дисциплину «Экономика интеллектуальной собственности».

Министерство образования и науки России Образование Южный федеральный университет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Ректор ЮФУ назначена замглавы Минобрнауки РФ
На Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного
Первым фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявили обвинение
Эскиз реконструкции квартала вокруг ЦУМа в Краснодаре рассмотрел экспертный совет по историческому центру
Минтруд предложит ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
«Урожай» одержал победу в первом матче ПФЛ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале