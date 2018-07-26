Ректор ЮФУ назначена замглавы Минобрнауки РФ

Ректор Южного федерального университета Марина Боровская назначена на пост замминистра науки и высшего образования РФ

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Назначить Боровскую Марину Александровну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.

Марина Боровская занимала пост ректора ЮФУ шесть лет — с 2012 года. Ранее, 2007 по 2010 год, занимала должность проректора в этом же вузе. С 2010 году по 2012-й работала в аппарате Минобрнауки в должности замдиректора департамента организации бюджетного процесса, учета и отчетности.

Является членом-корреспондентом Российской академии образования, доктором экономических наук, почетным работником высшего профессионального образования РФ.

Высшее образование получила в Ростовском государственном университете (основная составляющая ЮФУ) по специальности «Политическая экономия». Преподавала дисциплину «Экономика интеллектуальной собственности».