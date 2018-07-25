С начала лета на Кубани отдохнули 4,6 млн туристов

В 2018 году турпоток в Краснодарском крае увеличился на 10%. Это на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев связывает увеличение количества туристов с проведением чемпионата мира по футболу.

«Это тот самый случай, когда болельщики стали туристами, а туристы — болельщиками», — сообщил Кондратьев.

Он также выразил надежду, что многие иностранные гости еще вернутся на Кубань, так как для болельщиков безвизовый режим продлен до конца года.

Всего в 2018 году в край приехали около 7,5 млн человек. Городами-лидерами стали Сочи, Анапа и Геленджик. Их посетили уже 5,6 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Хороший рост показали предгорные курорты. В Апшеронском и Мостовском районах число туристов с начала года увеличилось на 40% и 20% соответственно », — добавил глава региона.