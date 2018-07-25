В Адыгее 19 человек заболели боррелиозом после укуса клеща

Адыгея

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В Адыгее с мая по июль в три с половиной раза увеличилось число пострадавших от укусов клещей

В управлении Роспотребнадзора по Адыгее сообщили, что сейчас в медицинские организации обратились 918 пострадавших от укусов клещей, в том числе 302 ребенка. В лаборатории исследовано 979 клещей, укусивших людей. В 49 случаях выявлен возбудитель клещевого боррелиоза, в 18 случаях — анаплазмоз.

«В результате укуса клещами с возбудителями инфекционных заболеваний в этом году зарегистрировано 19 случаев заболевания боррелиозом», — сообщил порталу Юга.ру главврач Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы Сергей Долинный.

Он уточнил, что случаев заболевания другими инфекциями, которые передаются клещами, не выявлено.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая в Адыгее впервые выявили клещей-переносчиков острого инфекционного заболевания — гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

Для предотвращения распространения клещей в республике обработано более 7 тыс. га зон массового отдыха, летних оздоровительных учреждений, парков, скверов и пастбищ.

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