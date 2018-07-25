«Россети» рекомендовали прибывшим на учения в Дагестан сотрудникам не гулять вечером

Госкомпания «Россети» выдала сотрудникам, которые участвуют в учениях в Дагестане, памятки, где посоветовала не «передвигаться в темное время суток» из-за «импульсивных» жителей

Первые всероссийские учения энергетиков стартовали в Дагестане 20 июля. В них участвуют сотрудники 15 компаний группы «Россети», прибывшие в республику из всех 78 регионов присутствия холдинга.

В частности, в правилах поведения сказано, что в нерабочее время «не стоит передвигаться в темное время суток». Рекомендовано учитывать, что «жители Кавказа — особенно молодежь — довольно импульсивны, и стиль вождения у них соответствующий (зачастую игнорируют знаки и светофоры)».

Также в памятке содержатся рекомендации по внешнему виду: мужчинам советуют не носить шорты, серьги и длинные волосы, а женщинам — брюки и вызывающе короткие юбки.

Пресс-секретарь «Россетей» Дмитрий Бобков подтвердил «Дождю» подлинность буклета. При этом он отметил, что у компании «нет желания умалять достоинств дагестанских водителей», и они не хотели никого обидеть.