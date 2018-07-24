Топливные компании в Крыму оштрафовали на сотни миллионов рублей за высокие цены

ФАС оштрафовала компании, торгующие топливом в Крыму, на сотни миллионов рублей

Об этом глава ведомства Игорь Артемьев сообщил журналистам в Ялте.

По его словам, возбужденные антимонопольной службой дела сейчас в судах. Какие именно компании были оштрафованы, Артемьев не ответил, передает «Интерфакс».

Также, отметил глава ФАС, заводятся новые дела — по компаниям, «которые еще в адекватное состояние не пришли».

«Биржевые индикаторы нам сегодня каждый день показывают максимальные цены, которые возможны. Любой, кто пересечет эту границу, будет оштрафован на десятки и сотни миллионов рублей. Если еще не все коллеги, которые здесь торгуют нефтепродуктами, это понимают, то будут просто банкротства, пока не появятся те, кто будет понимать и социальную сторону этой проблематики, а не только стремиться к наживе», — подчеркнул Артемьев.

Он заявил, что стоимость топлива в Крыму не соответствует расходам на доставку нефтепродуктов через Керченский пролив, и должна быть сравнима с уровнем цен в центральных регионах России.

Как сообщали Юга.ру, цены на бензин в России сейчас заморожены. Правительство договорилось с руководством нефтяных компаний о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая, снизив в свою очередь акцизы.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что власти региона проводят проверки обоснованности повышенных цен на АЗС с сентября 2017 года. Стоимость бензина в республике была в среднем на 10% выше, чем в соседних субъектах РФ, что объяснялось поставками грузов на полуостров через паромную переправу. Кроме того, из-за санкций в Крыму не работают такие крупные нефтяные компании, как «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» и «Башнефть», что также влияет на цены в регионе. В июле гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков сообщал, что госпредприятие ожидает получение лицензии на перевалку нефтепродуктов, что позволит снизить цены на АЗС в регионе, передает ТАСС.