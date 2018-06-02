В России заморозили цены на бензин

Правительство РФ договорилось с руководством нефтяных компаний о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая

Об этом в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, который теперь курирует сферу ТЭК и промышленности.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на минувшей неделе с руководителями 13 крупнейших нефтяных компаний.

«Их руководители — граждане нашей страны, они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, они основные потребители дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы — нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — сказал Козак.

В результате все цены на топливо по состоянию на 30 мая фиксируются, а правительство с 1 июня (а не с 1 июля, как планировать ранее) снижает акцизы.

«Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу — фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия, еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться о том, что они умерят свои аппетиты, безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует», — добавил он.

По данным Росстата, средняя цена на бензин превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр в апреле. В период с января по май 2018 года рост цен на бензин существенно обогнал инфляцию.