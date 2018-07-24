В Геленджике из-за антисанитарии закрыли кафе

Судебные приставы до устранения нарушений приостановили работу кафе «От заката до рассвета» в Геленджике

Кафе расположено на улице Тургенева. Роспотребнадзор в июле проверил заведение и выявил нарушения при изготовлении кулинарной продукции. Установлено, что в кафе неправильно обрабатывали продукты. Уточняется, что это особенно опасно летом, при высоких температурах.

Геленджикский городской суд постановил закрыть кафе на 90 суток. После этого в заведение приехали судебные приставы и опечатали двери и оборудование.

Если владельцы устранят нарушения раньше, они смогут ходатайствовать о возобновлении работы кафе, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.