В Геленджике из-за антисанитарии закрыли кафе

Краснодарский край

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Судебные приставы до устранения нарушений приостановили работу кафе «От заката до рассвета» в Геленджике

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Кафе расположено на улице Тургенева. Роспотребнадзор в июле проверил заведение и выявил нарушения при изготовлении кулинарной продукции. Установлено, что в кафе неправильно обрабатывали продукты. Уточняется, что это особенно опасно летом, при высоких температурах.

Геленджикский городской суд постановил закрыть кафе на 90 суток. После этого в заведение приехали судебные приставы и опечатали двери и оборудование.

Если владельцы устранят нарушения раньше, они смогут ходатайствовать о возобновлении работы кафе, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Виктор Хрестин Геленджик ЖКХ
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В Геленджике из-за антисанитарии закрыли кафе
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