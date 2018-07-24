В поселок Ленинградского района провели газ

Краснодарский край

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В Ленинградском районе завершили газификацию поселка Звезда

К газопроводной сети подключат 42 дома. В пуске природного газа приняли участие вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский, замминистра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, глава Ленинградского района Владимир Гукалов, руководитель Первомайского сельского поселения Юрий Грицик.

Протяженность газопровода составляет около 7 км. Его начали строить в 2016 году. Стоимость объекта — более 10 млн рублей. Деньги выделили из краевого и местного бюджетов, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградского района.

В поселке Звезда создали два кооператива: на улицах Механической и Октябрьской под председательством Виктора Богачева и Ирины Ерохиной. Члены кооперативов вложили более 8 млн рублей для строительства распределительных газопроводов. Также спонсорскую помощь местным жителям оказал руководитель агрофирмы «Соревнование» Геннадий Панасенко. Он выделил 1,2 млн рублей.

Планируется, что программу по содействию газификации малых населенных пунктов продолжат в дальнейшем.

Газ ЖКХ Ленинградский район
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