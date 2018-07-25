«Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ретейла
ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») представило обновленную digital-концепцию магазина на улице Тверской в Москве
Открытый digital-корнер позволяет клиентам взаимодействовать с новыми технологиями и демонстрирует современный подход к ретейлу. Для наглядного, быстрого и всестороннего получения информации об ассортименте посетители могут воспользоваться сенсорным экраном. С помощью него два клиента одновременно могут выбрать нужную модель смартфона или другого гаджета, узнать характеристики, сравнить с другими моделями, оплатить свою покупку и получить ее на кассе. Рядом находятся шесть голографических витрин с выгодными предложения, сообщили в пресс-службе компании.
Посетители салона могут испытать симулятор полетов в виртуальной реальности. Он работает с помощью смартфона, VR-очков и специального тренажера, который имитирует состояние полета. Другие новые возможности гаджетов представлены в галерее mHealth. Эта зона рассказывает о современных медицинских технологиях, благодаря которым можно использовать смартфон для наблюдения за здоровьем.
«Билайн» использует анализ big-data для того, чтобы учитывать потребности клиентов при открытии новых магазинов и в разработке продуктов. В зоне big-data на сенсорном экране можно ознакомиться с частью результатов анализа данных. На интерактивной тепловой карте Москвы можно посмотреть, какие смартфоны используют жители разных районов. Можно узнать, в каком районе чаще всего ездят за границу. Представлена и другая информация, полученная на основе обезличенного анализа данных.
Салон на улице Тверской, 6 адаптирован к потребностям разных групп клиентов. Англоговорящие посетители могут получить консультацию с помощью робота. Им управляют удаленно из центра поддержки клиентов. Робот обеспечивает видеосвязь посетителей с англоговорящими сотрудниками. В дальнейшем количество языков, на которых будут вести консультации, планируют увеличить.
В digital-корнере открыта телевизионная зона. В ней клиент может посмотреть телепрограмму или фильм из медиатеки, которая доступна абонентам «Билайн ТВ». В салоне расположена партнерская зона с кофейней. Всего в ретейле «Билайн» на территории России открыто более 70 партнерских зон. Наряду с кофейнями, клиенты могут воспользоваться банкоматами, почтоматами, туристическим сервисом.
Потерявшиеся дети или страдающие потерей памяти пожилые люди могут получить помощь в салонах «Билайн» в рамках программы «Островок безопасности». Сервис запустили вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Он охватывает все магазины оператора. Магазин на улице Тверской стал первым салоном, где для «Островка» оформили специальную зону с красной кнопкой. Посетители могут нажать на нее и получить немедленную помощь от сотрудника салона. Здесь установлен демонстрационный стенд, рассказывающий о том, как технологии помогают в поиске пропавших людей.
«После интеграции салонов «Евросети» число собственных магазинов «Билайн» возросло до 3 000, мы увеличили территорию своего присутствия на 350 новых городов. Но нам также важно, чтобы посетители наших офисов не только покупали у нас смартфоны или тарифы, но и вдохновлялись технологиями, которые уже сегодня входят в нашу реальность и определяют будущее. Офис как супермаркет цифровых услуг, клиентский опыт с применением самых современных практик — наша стратегическая цель, и мы надеемся, что наши клиенты оценят эти изменения», — сказал гендиректор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.
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