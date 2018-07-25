«Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ретейла

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») представило обновленную digital-концепцию магазина на улице Тверской в Москве

Открытый digital-корнер позволяет клиентам взаимодействовать с новыми технологиями и демонстрирует современный подход к ретейлу. Для наглядного, быстрого и всестороннего получения информации об ассортименте посетители могут воспользоваться сенсорным экраном. С помощью него два клиента одновременно могут выбрать нужную модель смартфона или другого гаджета, узнать характеристики, сравнить с другими моделями, оплатить свою покупку и получить ее на кассе. Рядом находятся шесть голографических витрин с выгодными предложения, сообщили в пресс-службе компании.

Посетители салона могут испытать симулятор полетов в виртуальной реальности. Он работает с помощью смартфона, VR-очков и специального тренажера, который имитирует состояние полета. Другие новые возможности гаджетов представлены в галерее mHealth. Эта зона рассказывает о современных медицинских технологиях, благодаря которым можно использовать смартфон для наблюдения за здоровьем.

«Билайн» использует анализ big-data для того, чтобы учитывать потребности клиентов при открытии новых магазинов и в разработке продуктов. В зоне big-data на сенсорном экране можно ознакомиться с частью результатов анализа данных. На интерактивной тепловой карте Москвы можно посмотреть, какие смартфоны используют жители разных районов. Можно узнать, в каком районе чаще всего ездят за границу. Представлена и другая информация, полученная на основе обезличенного анализа данных.