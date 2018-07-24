В «Сочи Парке» стартовал детский многожанровый фестиваль

В «Сочи Парк» 24 июля съехались участники IV Международного многожанрового фестиваля детского и юношеского творчества «Вот оно какое, наше лето»

Организатором стал федеральный культурный фонд «Алые паруса».

«На сцене "Сочи Парк Арены" выступят 13 детских коллективов со всей России и стран ближнего зарубежья. Конкурсанты представят номера в хореографических номинациях, а также в направлении "театральное искусство"», — сообщили в пресс-службе парка.

Самому младшему участнику 5 лет, самому старшему — 18 лет. Они будут выступать перед членами жюри, а также такими хореографами, как Анна Ситникова, Джамиля Старостина, Елена Щеголева. Актерское мастерство оценит актриса театра МХТ имени Чехова Лика Рулла. Гости «Сочи Парка» смогут увидеть талантливых юных артистов, вход на мероприятие свободный.

Выступления конкурсантов начнутся в 12:30, а закончатся в 21:00 объявлением победителей. Вечером всех участников ждет «Морская дискотека». В следующие четыре фестивальных дня у конкурсантов запланированы экскурсии по городу, в том числе и посещение «Сочи Парка».

Победители смотра вернутся в Сочи в октябре. На курорте культурный фонд «Алые паруса» проведет «Золотой финал». На конкурсе соберутся лауреаты всех фестивалей, организованных фондом в России в этом году.