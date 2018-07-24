В Адыгее предложили внедрить смарт-приложение для больных сахарным диабетом

В Адыгее планируют изучить международный опыт контроля за состоянием здоровья больных сахарным диабетом с помощью новых технологий и внедрить смарт-приложение

Управляющий регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Адыгее Разиет Натхо сообщила, что с его помощью врач и пациент смогут общаться дистанционно и своевременно обмениваться важной информацией.

«Сейчас этот опыт успешно реализуют во многих странах мира. Через приложение в телефоне больной может измерить уровень сахара в крови и направить данные врачу, который даст необходимые рекомендации», — рассказала порталу Юга.ру Натхо.

Эту инновацию планируют использовать в рамках пилотного федерального проекта «Профилактика сахарного диабета». Адыгея войдет в число нескольких регионов, где его реализуют в течение года.

Сейчас идет подготовительный этап, специалисты анализируют информацию по работающим гражданам с таким диагнозом, расходам на лекарственное обеспечение и оплате больничных листов. Проект стартует в этом году.

«В целом проект нацелен на формирование и внедрение системы профилактических мероприятий для снижения числа больных сахарным диабетом. Сейчас в республике зарегистрировано около 12 тыс. таких человек», — добавила Натхо.