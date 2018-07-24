В Сочи разыскивают пропавшего без вести подростка из Иванова

Сотрудники полиции Ивановской области просят граждан помочь установить местонахождение несовершеннолетнего местного жителя

В пресс-службе УМВД по Ивановской области сообщили, что 17-летний Иван Дикушин днем 15 июля вышел из дома и отправился на ж/д вокзал, откуда на поезде уехал в Адлерский район Сочи.

17 июля юноша прибыл на курорт, после этого не выходил на связь с родственниками. В Сочи он должен был встретиться со своим братом, который также не выходит на связь.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 175 см, европейский тип внешности, серо-голубые глаза, среднее телосложение, светло-русые прямые волосы, ясная речь.

Был одет в джинсовые шорты по колено, серую футболку с надписью на груди темного цвета «Я Чкалов», черные кроссовки. Парень был с черной спортивной сумкой, белым телефоном Fly Tornado, у него были при себе солнцезащитные очки и паспорт.

Особые приметы — родинка на правой щеке, курит вейп.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Ивана Дикушина, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (4932) 31-17-86, 32-42-04, 31-10-50 или 02.