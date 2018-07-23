В Краснодаре двух полицейских заподозрили в продаже наркотиков

Два сотрудника Краснодарского линейного управления МВД на транспорте попали под следствие за сбыт наркотиков

«По версии следствия, 16 марта сотрудники полиции, находясь в салоне автомобиля в Краснодаре, незаконно сбыли местному жителю ранее приобретенное наркотическое средство массой 0,28 граммов», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Действия полицейских пресекли сотрудники краевого УФСБ. В отношении них возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере). По решению суда подозреваемые заключены под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.