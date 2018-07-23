В Нальчике участник квеста утонул в озере

Следственные органы проводят проверку по факту гибели юноши на Курортном озере в Нальчике

Инцидент произошел 21 июля. Погиб молодой человек 1999 года рождения.

«Юноша принимал участие в проведении квеста. По заданию организаторов он должен был переплыть участок озера, забрать оставленную на буйке карточку и приплыть обратно, получив вознаграждение в сумме 3 тыс. рублей. На пути к берегу у него, по предварительным данным, произошли судороги и он начал тонуть. Отдыхающие попытались прийти на помощь, но не смогли его спасти», — сообщили в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, что выбранное организатором место находилось в зоне, запрещенной для купания. А с администрацией озера мероприятие согласовано не было.

Проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.