В краснодарском микрорайоне «Губернский» новоселье отметили около 500 семей

В краснодарском микрорайоне «Губернский» 21 июля компания «ЮгСтройИнвест» вручила ключи от квартир 492 семьям

Литер 17 построили с опережением срока. В честь новоселья в микрорайоне устроили праздник. С утра на площадке перед новым домом звучала музыка, с детьми играли аниматоры в образе героев мультфильмов, была организована фотозона. Жители увидели научное шоу и эксперименты с сухим льдом, сообщили в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».

Будущие жильцы 17-го литера осмотрели новый дом и отправились с ключами в квартиры. В многоэтажке установлены пандусы на входе и бесшумные лифты, подъезды отделаны декоративной штукатуркой. Каждая квартира сдана с предчистовой отделкой, окнами и инженерными коммуникациями. Во дворе оборудовали игровой комплекс для детей, а также баскетбольную площадку и уличные тренажеры.

В «Губернском» есть детский сад и школа на 1,5 тыс. мест, которая готовится к открытию 1 сентября. Ожидается, что в скором времени в этом районе появятся поликлиника, а также два детских сада и ясли. В группе компаний «ЮгСтройИнвест» рассказали, что строительство микрорайонов начинается с возведения социальной инфраструктуры.

«Группа компаний "ЮгСтройИнвест" 15 лет возводит микрорайоны. В каждом из них на этапе проектирования компания стремится учесть пожелания будущих жителей. Поэтому сейчас в "Губернском" есть социальная инфраструктура, школа, детский сад, места для занятий спортом и семейного отдыха. А сегодня вместе с новым домом открыли баскетбольную площадку и игровой комплекс для детей. Уверен, что новоселы оценят старания, а их жизнь в "Губернском" будет наполняться только радостными событиями», — сказал директор компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Алексей Павлов.

В микрорайоне установлены детские площадки, мини-стадионы, крытый тренажерный зал, роллердром, благоустроены сквер и аллея с фонтаном и арт-объектами.