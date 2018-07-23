В Ростове движение по Театральной площади пообещали открыть в середине августа

Движение на Театральной площади в Ростове будет возобновлено не раньше 15 августа, ранее власти обещали снять все ограничения через четыре дня после окончания чемпионата мира

«По информации департамента транспорта, с 13 мая по 15 августа предусмотрено ограничение движения транспортных средств на Театральной площади, а также на проспекте Театральном на участке от Социалистической до Большой Садовой и на улице Советской от Каяни до Краснофлотского», — рассказали порталу 161.ru в пресс-службе мэрии города.



Как сообщали Юга.ру, 16 июля в Ростове открыли движение по улице Большой Садовой и проспекту Театральному. Ранее Театральную площадь, где во время ЧМ проходил фестиваль болельщиков, который посетили 500 тыс. человек, обещали открыть для транспорта 21 июля.