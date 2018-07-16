После завершения ЧМ в Ростове открыли движение по центральным улицам

Ростовская область

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16 июля в Ростове открыли движение по улице Большой Садовой и проспекту Театральному

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, открыто движение по улице Большой Садовой от проспекта Крепостного и по Театральному проспекту между улицами Закруткина и Максима Горького.

Движение на территории Театральной площади пока запрещено. Как писали Юга.ру, ее планируют открыть для транспорта 21 июля. Там во время ЧМ проходил фестиваль болельщиков, который посетили 500 тыс. человек.

Ростов-на-Дону ЧМ-2018
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