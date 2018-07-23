На трассе М4 «Дон» установят 90 видеокамер со светофорами, чтобы штрафовать «зайцев»

На платном участке трассы М4 «Дон» поставят 90 видеокамер со светофорами

Для водителя, который оплатил проезд, будет включаться зеленый сигнал светофора, для следующего за ним автомобиля будет гореть красный до тех пор, пока водитель не произведет оплату.

В 2017 году систему протестировали на 545-м км трассы М4 «Дон», в результате количество неплательщиков упало в 20 раз.

«Как оказалось, это очень эффективное средство борьбы с хулиганами. Штраф за проезд на красный свет составляет 1 тыс. рублей. Повторный штраф — 5 тыс. рублей», — рассказал «Российской газете» глава «Автодора» Сергей Кельбах.

Система штрафов будет действовать на всех трассах, которые находятся в управлении «Автодора». Деньги от штрафов пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог.

Там, где проезд оплачивается по схеме free-flow, то есть дистанционно с помощью транспондеров (систему введут в 2019 году), дорожные камеры будут ловить на съездах водителей, не оплативших проезд.